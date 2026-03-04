Tornano ad occupare gli appartamenti poche ore dopo lo sgombero nuovo blitz in via Rep Montefiorino

Poche ore dopo lo sgombero, gli occupanti sono tornati a prendere possesso degli appartamenti in via Rep. Montefiorino. Le forze dell'ordine sono intervenute nuovamente per allontanarli, poiché gli immobili sono stati occupati senza autorizzazione. La situazione si ripete rapidamente, rendendo necessario un nuovo intervento delle autorità per gestire l’episodio di occupazione abusiva.

A pochi giorni di distanza - se non addirittura ore - dal maxi sgombero, il problema dell'occupazione abusiva si è ripresentato negli stessi stabili, richiedendo un nuovo tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Nella giornata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Modena sono tornati a ispezionare i complessi residenziali situati ai civici 35 e 37 di via Repubblica di Montefiorino, palazzine di proprietà di un fondo d'investimento e da tempo in stato di semi-abbandono. Durante un normale servizio di pattugliamento del territorio svolto d'iniziativa, i militari in transito hanno infatti notato la presenza di nuovi accessi non autorizzati agli edifici, chiari segnali di un probabile ritorno degli occupanti.