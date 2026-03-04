Torna Stasera tutto è possibile | gli ospiti di Stefano De Martino nella prima puntata

Da questa sera, alle 21.20 su Rai 2, torna in tv il programma “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino. Per la prima puntata della stagione, sono previsti vari ospiti che si alterneranno nel corso della serata, offrendo intrattenimento e momenti di svago ai telespettatori. La trasmissione si propone di proporre un mix di giochi e interventi di personaggi noti.

Torna da questa sera, mercoledì 4 marzo, alle 21.20 su Rai 2, “Stasera tutto è possibile”, con alla conduzione Stefano De Martino. Il conduttore è pronto ha replicare gli ascolti record dell'ultima edizione, accompagnato - ovviamente - dagli amici di sempre. Nel cast, quindi, saranno presenti Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia. Tra gli ospiti della prima serata, invece, dovrebbero esserci Peppe Iodice, Brenda Lodigiani, Lorella Cuccarini e Mariasole Pollio. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Ho comprato tutte le enciclopedie che parlano del festival. Sto pedalando": Stefano De Martino già a lavoro per Sanremo 🔗 Leggi su Napolitoday.it

