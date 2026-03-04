Un residente denuncia il ripetersi di furti ai danni delle sue attrezzature, con un danno stimato di circa 4.000 euro. Questa è la terza volta che si trova in difficoltà a causa di finestrini rotti, costretto a sostituire tutto ciò che era stato rubato. La situazione evidenzia l’incidenza di episodi simili in zona e le ripercussioni sulla vita quotidiana delle persone coinvolte.

"Mi ritrovo di nuovo in ginocchio per la terza volta: ora mi tocca ricomprare tutte le attrezzature". Lui, un 43enne, titolare di un’impresa, ’I giardinieri dell’Eden’, palesa lo sconforto per l’ennesimo furto che gli è toccato subire, tale da metterlo in difficoltà nel portare avanti il suo lavoro. Nella notte tra lunedì e ieri i ladri gli hanno spaccato il vetro del furgone che aveva parcheggiato a Massenzatico e gli hanno rubato tutti gli utensili indispensabili per intervenire sul verde: "Ho subito un danno del valore di 4mila euro, più il finestrino rotto del mezzo che avevo noleggiato". Il 43enne ha scoperto l’ammanco ieri mattina: "Mi hanno preso tre motoseghe, un tosasiepe e un soffiatore per le foglie, tutti attrezzi professionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna l’incubo dei finestrini spaccati: furto da 4mila euro

Leggi anche: Finestrini spaccati al bus turistico

Raid in via Piave, finestrini spaccati per rubare nelle auto. Preso 40enneL'allarme lanciato da un residente alle 2 di notte ha permesso alla Volante di bloccare il ladro in Corso Vittorio Emanuele.

Contenuti utili per approfondire Torna l'incubo dei finestrini spaccati...

Temi più discussi: Torna l’incubo dei finestrini spaccati: furto da 4mila euro; Era diventato l’incubo dei commercianti, nuova condanna per il Lupin del Salento; In strada Bramafame torna l’incubo dei fumi: Odore acre, qui non si respira; Oltre 150 bovini malati, in Trentino torna l’incubo dell’infezione Ibr. Tezzele: Gli animali positivi saranno abbattuti. L’allarme degli allevatori: A rischio le aziende.

Torna l’incubo dei finestrini spaccati: furto da 4mila euroMi ritrovo di nuovo in ginocchio per la terza volta: ora mi tocca ricomprare tutte le attrezzature. Lui, un ... msn.com

Torna l'incubo vandalismo nel centro di Molfetta: è strage di specchietti/u0001???$??0u0006%?Qt?4???w?u0015?9 ?4?u000fu0010u0007b?H ?9y????v?u0015??9u0016s?w3:? {??R???V?N???Y|??Y????u001d????.P??a?g??u0019 [??F'?????)} h?W??%T?1xu001c???T3????F??}s?1????u0001??u000f`?u001 ... lagazzettadelmezzogiorno.it

la Repubblica. . Venerdì 6 marzo torna "Fratelli di Crozza" sul Canale Nove: questa volta il comico e conduttore interpreta il ministro della difesa Guido Crosetto, al centro di polemiche per il suo viaggio a Dubai con la famiglia, quando è rimasto bloccato a caus facebook

Schio torna a contatto vincendo il terzo quarto (15-19), Umana avanti 47-45 a 10' dalla fine! Dojkic e Charles 10, Pasa 9, Pan 8, #finoallafine x.com