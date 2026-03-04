Torna il Lake Como Design Festival le prime anticipazioni

Il Lake Como Design Festival torna con la sua ottava edizione, prevista dal 12 al 20 settembre 2026. L'evento si svolgerà a Como e lungo il lago, coinvolgendo diverse location della città. La manifestazione si concentrerà su esposizioni, installazioni e incontri dedicati al design contemporaneo. La rassegna rappresenta un appuntamento fisso nel calendario culturale della zona e richiama visitatori e professionisti del settore.

Lake Como Design Festival annuncia la sua ottava edizione che dal 12 al 20 settembre 2026 torna ad animare la città di Como e il suo lago. Confine è il tema scelto per questo nuovo appuntamento: non solo una linea che divide territori, idee, stati mentali, ma anche uno spazio di relazione, un punto di contatto in cui avvengono incontro, tensione e trasformazione. Per nove giorni, il festival propone un percorso diffuso di mostre, installazioni e incontri per esplorare il tema del confine da molteplici punti di vista.