Torna finalmente il decoro a piazza Niscemi | ecco chi ha pulito la villetta

Dopo un periodo di trascuratezza, è tornato il decoro a piazza Niscemi. Questa mattina, gli operai hanno pulito la villetta centrale, rimuovendo foglie e sporcizia dalla vasca a forma di Sicilia. La manutenzione è stata effettuata da una squadra di tecnici comunali incaricati di riqualificare l’area e ripristinare l’aspetto originale dello spazio pubblico. La villetta con la vasca è stata così ripulita e resa nuovamente accessibile ai cittadini.

Giornalmente passeggio il mio cagnolino a piazza Niscemi. Qui come sapete vi è la villetta con una bellissima vasca dalla forma di Sicilia piena di tartarughe che poverine boccheggiano nell'acqua ristagnante marrone, ma non sono qui per scrivere di tartarughe, anche se anche loro meriterebbero attenzione, ma perché finalmente da un po' di giorni la villetta di piazza Niscemi è tornata ad essere pulita, via l'immondizia lasciata dagli incivili, via le erbacce, davvero una bella sorpresa. Se la villetta è in così buone condizioni è per merito di un gruppo di signore e signori con gilet giallo di Legambiente ed i pochi mezzi a loro disposizione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

