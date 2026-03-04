Toponomastica a Borgo Incoronata | le strade avranno finalmente una propria denominazione

Questa mattina a Borgo Incoronata si sono svolti i lavori per la denominazione delle strade. L’assessore alla Toponomastica, Daniela Patano, il dirigente Romeo Delle Noci, due funzionari dell’Ufficio Toponomastica, la vicepresidente del Consiglio comunale Concetta Soragnese e il consigliere comunale Claudio Amorese sono stati presenti sul posto. L’obiettivo è assegnare nomi ufficiali alle vie del quartiere.

Accelerata la procedura e presentate le nuove planimetrie e le prossime tappe per assicurare una dovuta, migliore qualità della vita ai residenti attribuendo ad ogni via una propria, corretta denominazione Le strade della borgata, infatti, non hanno una distinta denominazione e questo crea numerosi problemi di varia natura, dalla reperibilità della corrispondenza indirizzata ai residenti alle emergenze di natura sanitaria, alla sicurezza. Sono state presentate nell'occasione le planimetrie elaborate e le prossime tappe per assicurare una dovuta, migliore qualità della vita ai residenti attribuendo ad ogni via una propria, corretta denominazione.