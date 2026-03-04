Tony Pitony in concerto alle Caserme Rosse di Bologna

Il 15 luglio 2026, Tony Pitony si esibirà in concerto alle Caserme Rosse di Bologna, presso il Sequoie Music Park. L’evento prevede uno spettacolo dal vivo dell’artista, che si terrà nel quartiere delle Caserme Rosse. L’evento musicale è annunciato come un appuntamento di rilievo per gli appassionati di musica dal vivo in città.

Tony Pitony in concerto a Bologna il 15 luglio 2026. Il live al Sequoie Music Park, alle Caserme Rosse. Cantautore e performer italiano, è noto per il suo progetto artistico provocatorio che fonde musica pop, elettronica, R&B e componenti teatrali, esibendosi spesso con una maschera ispirata a Elvis Presley come parte della sua identità scenica. Attivo nella scena musicale dal 2020, la sua popolarità è esplosa nel 2025 grazie a singoli virali e performance live energiche. Nel 2026 ha partecipato al Festival di Sanremo in duetto con Ditonellapiaga e ha composto la sigla ufficiale del FantaSanremo 2026. Sequoie Music Park è la rassegna musicale di Unipol Arena, che torna con l’edizione 2026 per riaffermare il suo impegno a creare un ambiente autentico, dove la diversità è valorizzata e la realtà prende il posto della virtualità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Tony Pitony il 20 giugno 2026 in concerto al Castello di UdineTony Pitony è un artista concettuale nato in una città sconosciuta della Sicilia.

Tony Pitony agli I-Days di Milano 2026: dai biglietti alla scaletta, tutto sul concertoTony Pitony arriva in concerto agli I-Days di Milano il 4 settembre 2026: tutti i dettagli utili per l'acquisto dei biglietti, i prezzi e la possibile scaletta del live. tag24.it

Il fenomeno Tony Pitony: dopo il trionfo a Sanremo, il concerto di Ragusa cambia locationL'appuntamento era previsto per il 31 luglio al castello di Donnafugata. Troppe richieste. Sarà spostato in piazza Libertà ... lasicilia.it

Il CICLONE Tony Pitony arriva a Palermo 05 Marzo 2026Auditorium Teatro Golden concerto SOLD OUT GoMad Concerti Puntoeacapo Concerti facebook

Annunciato il concertony di Tony Pitony 4 settembre 2026 | Milano, Ippodromo Snai San Siro - I-Days Milano Coca Cola 2026 Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto: buff.ly/5gWii7I x.com