Tony Iommi il padrino senza tempo dell’heavy metal

Gibson, la casa di produzione delle famose chitarre, ha lanciato una serie di documentari intitolata Iommi: The Godfather of Heavy Metal. Il primo capitolo, disponibile su Gibson Tv e sul suo canale YouTube, racconta la vita incredibile di Tony Iommi, l’uomo che ha contribuito a creare il suono ponderoso e oscuro chiamato heavy metal. Al centro del racconto il rapporto tra il musicista e il suo strumento, progettato per consentirgli di superare un grave handicap. Prima di diventare famoso con i Black Sabbath, il giovane Tony lavorava in un’officina dove una pressa gli amputa le falangi superiori del medio e dell’anulare della mano destra. I medici dicono che non potrà più suonare, ma il suo caporeparto lo consola facendogli ascoltare un disco di un altro chitarrista che aveva perso l’uso di due dita, Django Reinhardt. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

