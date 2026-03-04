Tonali sui play-off | C’è pressione Dobbiamo giocare in modo perfetto Su Gattuso dico una cosa

Il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sky riguardo ai play-off, sottolineando che la pressione si fa sentire e che sarà necessario giocare in modo perfetto. Ha anche menzionato Gattuso, ma senza entrare in dettagli specifici. La sua dichiarazione riflette l’importanza di affrontare con attenzione questa fase decisiva della stagione. La tensione tra i giocatori cresce con l’avvicinarsi delle partite cruciali.