Tonali sui play-off | C’è pressione Dobbiamo giocare in modo perfetto Su Gattuso dico una cosa
Il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sky riguardo ai play-off, sottolineando che la pressione si fa sentire e che sarà necessario giocare in modo perfetto. Ha anche menzionato Gattuso, ma senza entrare in dettagli specifici. La sua dichiarazione riflette l’importanza di affrontare con attenzione questa fase decisiva della stagione. La tensione tra i giocatori cresce con l’avvicinarsi delle partite cruciali.
Tonali: “Gattuso ci dice le cose in faccia quando qualcosa non va, c’è pressione per i play-off”Sandro Tonali, in vista dei play-off per accedere ai Mondiali 2026, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.
Tonali svela: «C’è pressione per il playoff del Mondiale, la viviamo con un po’ d’ansia ma è il bello del calcio. Ecco cosa è riuscito a fare Gattuso»Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo...
