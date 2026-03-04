Tom Hanks e Rita Wilson sono una coppia di lunga data di Hollywood, insieme da decenni. Recentemente, Hanks ha commentato le critiche sul corpo della moglie, rispondendo pubblicamente a quanto detto. La loro relazione ha attraversato alcuni problemi familiari, ma non ci sono altre controversie note tra i due. La coppia mantiene una presenza stabile nel mondo dello spettacolo.

Tom Hanks e Rita Wilson sono una delle poche coppie di Hollywood che stanno insieme da decenni. Tra i due non ci sono stati grandi drammi, a parte qualche problema con i figli. La coppia, insieme da 36 anni, spesso ignora le critiche, ma questo evento ha fatto eccezione. Tom Hanks, 69 anni, è uno degli attori più amati di Hollywood oggi. La moglie Rita Wilson è altrettanto apprezzata, e il loro matrimonio è invidiato da molti. Tuttavia, nel 2022 sono emerse delle foto della coppia che alcuni membri del pubblico hanno utilizzato per dire cose offensive su Wilson. Rita Wilson e Tom Hanks durante le riprese di “Un ponte di guai” (Foto di Aaron RapoportCorbis via Getty Images) I due attori si sono conosciuti nel 1981 sul set di “Henry e Kip”. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Tom Hanks risponde alle critiche sul corpo della moglie

