TNA | Due talenti lasciano la compagnia per disaccordi di natura medica

Due wrestler della TNA hanno deciso di lasciare la compagnia a causa di divergenze di natura medica. La notizia si unisce a un susseguirsi di eventi turbolenti che coinvolgono la promozione, alimentando voci di tensioni interne e problemi di gestione. La decisione dei talenti è stata comunicata ufficialmente senza dettagli aggiuntivi, lasciando spazio a molte interpretazioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

Nel mare in burrasca che ultimamente sembra essere la TNA, è arrivata un’altra notizia che lascia sicuramente l’amaro in bocca, non tanto per i nomi coinvolti ma per le modalità con cui il tutto si è verificato. Sembrerebbe infatti che due talenti abbiano lasciato la federazione dopo aver ricevuto un parere medico contrario ai loro piani. Secondo Fightful Select, i talenti in questione sarebbero Steph De Lander e il marito Mance Warner. Andando a scavare più in profondità in merito alle ragioni dell’abbandono dei due wrestler alla TNA, il report spiega che Steph De Lander avrebbe cercato di tornare a lottare dopo aver passato tanto tempo a recuperare dall’infortunio al collo rimediato oltre un anno fa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Due talenti lasciano la compagnia per disaccordi di natura medica TNA: La compagnia celebra Rosemary per i dieci anni di ingaggioNella giornata di ieri la TNA ha celebrato i dieci anni nella compagnia di Rosemary. TNA: Mustafa Ali rinnova con la compagniaStando alle parole di Mustafa Ali rilasciate all’interno di un intervista per Denise Salcedo, l’atleta ex WWE ed ex campione X-Division della TNA, ha...