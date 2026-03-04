La Tirreno-Adriatico 2026 si avvicina e il percorso con le sue tappe è stato analizzato nei dettagli, con grande attenzione all’arrivo a Camerino, che potrebbe influenzare la classifica finale. La prossima settimana il ciclismo su strada presenta un calendario ricco di eventi, tra cui due grandi corse a tappe che inaugurano la stagione con una cronometro di apertura.

La prossima settimana il ciclismo su strada propone un palinsesto di alto livello: due grandi corse a tappe che aprono la stagione con una combinazione di cronometro, sprint e salite decisive. Si svolge dal 9 al 15 marzo, con la Tirreno-Adriatico che parte da Lido di Camaiore e si conclude a San Benedetto del Tronto, totalizzando 1165,5 km. La gara prende il via con una cronometro sul mare, 11,5 km di movimento continuo dal centro città al lungomare. Le condizioni meteorologiche potrebbero incidere sull’andatura, imponendo una gestione accurata dello sforzo fin dalle prime battute. Trasferimento di 206 km dalla località di partenza verso San Gimignano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Tirreno-Adriatico 2026: percorso e tappe analizzate, con l'arrivo a Camerino che potrebbe decidere la classifica

Magliano de' Marsi si prepara all'arrivo della Tirreno-Adriatico: disposti divieti di transito e sostaMagliano de' Marsi - Il paese di Magliano de' Marsi si prepara a diventare il centro del grande ciclismo internazionale. Il prossimo 11 Marzo 2026, il borgo marsicano ospiterà l'arrivo della terza

