Tipicità Festival | 200 espositori e 130 eventi al Fermo Forum

Domani mattina si apre la quarantatreesima edizione di Tipicità Festival al Fermo Forum, che ospiterà 200 espositori e 130 eventi. L’evento si svolge su una superficie di dieci mila metri quadrati, diventando un punto di riferimento per le eccellenze delle Marche. La manifestazione, dedicata alla promozione delle produzioni territoriali, coinvolgerà numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni e paesi.

La quarantatreesima edizione di Tipicità Festival è pronta a decollare domani mattina presso il Fermo Forum, trasformando dieci mila metri quadrati in un palcoscenico internazionale dove le Marche espongono la loro identità. L'evento si estenderà fino alla domenica e vedrà la partecipazione di duecento espositori e delegazioni provenienti da quattro continenti diversi. Il filo conduttore di questa rassegna punta decisamente sulle radici profonde del territorio e sulla qualità della vita, con una particolare attenzione riservata al benessere fisico e mentale. Il governatore Francesco Acquaroli ha sottolineato che l'iniziativa rappresenta un trampolino fondamentale per lanciare la biodiversità regionale verso la stagione estiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mercatini e showcooking. Eventi a teatro, libri e tipicitàL’attesa è quella di giorni ‘dolci’, dedicati al cuore e alle tradizioni, tra le feste di San Valentino e il Carnevale.

#Confartigianato a Tipicità Festival 2026 Dal ’ saremo al Fermo Forum per la 34ª edizione di `, l’evento che celebra le eccellenze del nostro territorio e il saper fare artigiano! Vi aspettiamo nell' : facebook