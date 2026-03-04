In occasione della seconda edizione di "Il giorno della mimosa" il Comune di Marino in collaborazione con Pro Loco Mari-no, presentano la mostra e il Set fotografico "Ti vedo" con Silvia Minguzzi, Sara Nicomedi e con l’intervento di Cata-lina Yaryes, a cura di Nicoletta Provenzano.Il progetto apre le porte con la mostra di opere fotografiche di Silvia Minguzzi e Sara Nicomedi, e un video racconto della ricamatrice Catalina Yaryes. Mostra che anticipa il Set fotografico dove le due artiste e fotografe produrranno una serie di ritratti che, attraverso un'indagine intima e poetica, costituiranno un archivio fotografico come fermo immagine ritraente la figura della donna oggi in questo luogo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Mimosa Cross: domenica la 41esima edizione

Cicerale celebra la poesia: grande partecipazione per la II edizione del Premio Sotto il Vischioha vissuto due giornate intense di cultura, partecipazione e condivisione, confermando ancora una volta la poesia come linguaggio capace di unire...

Altri aggiornamenti su Giorno della Mimosa.

Discussioni sull' argomento Ti vedo: la mostra per la II edizione del Giorno della Mimosa; Roma: Irma Costa | Mostra personale antologica - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio; Roma: Nel silenzio della notte - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio; Roma: Franco Marzilli. Il richiamo dei sensi - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio.

Il giorno della mimosa - 2° edizioneIn occasione della 2° edizione di Il giorno della mimosa il Comune di Marino in collaborazione con Pro Loco Marino, presentano la mostra e il Set fotografico Ti vedo con Silvia Minguzzi, Sara Nico ... itinerarinellarte.it

Il rispetto è l’unico fiore che non appassisce mai. Oltre la mimosa, conta la dignità. Celebriamo il valore, non solo il giorno. #festadelladonna #rispettosempre #8marzo #valoredonna #nonsolomimose facebook

[eventi] La magia della Festa della mimosa a Mandelieu-la-Napoule in Costa Azzurra . Carri fioriti , profumo intenso , un’esplosione di giallo che celebra l’inverno in fiore ! #ExploreFrance @MandelieuOTC @VisitCotedazur x.com