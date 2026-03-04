Ti stacco la testa Botte e minacce con la neonata in braccio padre e figlio a processo

Il 13 febbraio 2024 in un'abitazione di Marzocca, durante una lite di coppia, il padre ha minacciato di staccare la testa alla compagna, tenendo in braccio la neonata. Successivamente, sono stati coinvolti anche il figlio e altri familiari, portando a un procedimento penale in corso. La vicenda si è conclusa con un procedimento giudiziario che coinvolge le persone presenti quella sera.

La denuncia dopo l’intervento dei carabinieri. Vittima una 34enne che aveva conosciuto il compagno sui social. Le accuse: maltrattamenti aggravati e sottrazione di minore ANCONA - Una serata invernale trasformata in incubo. Era il 13 febbraio 2024 quando in un’abitazione di Marzocca una lite di coppia è degenerata in un’aggressione che oggi è finita al centro di un processo penale. Lui, 29 anni, senigalliese. Lei, 34enne, originaria della provincia di Udine. Secondo l’accusa, al rientro da una breve vacanza trascorsa dalla cognata, la donna sarebbe stata colpita dal compagno con calci alla schiena e schiaffi, mentre teneva in braccio la figlia più piccola, di pochi mesi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

