The Peak accende lo spirito olimpico | l’esperienza Coca-Cola continua per le Paralimpiadi

In settimana iniziano le Paralimpiadi e The Peak ha annunciato la prosecuzione dell’esperienza Coca-Cola durante l’evento. La campagna coinvolge iniziative promozionali e attività di comunicazione rivolte ai partecipanti e al pubblico presente. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sull’evento e rafforzare il legame tra il marchio e il mondo dello sport paralimpico. L’evento si svolgerà nelle prossime settimane in diverse location.

Ma lo spirito olimpico continua a vivere. Prosegue infatti l'esperienza di Coca-Cola con The Peak, aperto in Piazza del Cannone a Milano fino al 14 marzo e a Cortina d'Ampezzo fino al 15 marzo, accompagnando le due città nel passaggio simbolico verso i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. I numeri registrati durante il periodo olimpico confermano l'accoglienza calorosa riservata a The Peak, diventato un punto di riferimento nelle tre sedi di Milano, Cortina e Livigno. Dall'apertura, gli spazi hanno accolto oltre 63.000 visitatori; distribuite più di 38.000 mini-lattine e realizzate oltre 93.000 interazioni tra personalizzazioni, scambi di pin e foto con la torcia olimpica.