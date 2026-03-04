texas james talarico vince le primarie dem per un seggio al senato usa

In Texas, James Talarico ha conquistato le primarie democratiche e si prepara a sfidare gli avversari per un seggio al Senato degli Stati Uniti. La sua vittoria apre la strada alla corsa elettorale nel distretto. Talarico ha ottenuto la maggioranza dei voti tra i candidati del suo partito, assicurandosi così la candidatura ufficiale. Ora la sfida si sposta alle elezioni generali.

James Talarico ha vinto le primarie democratiche e si candiderà alla corsa per un seggio al Senato degli Stati Uniti in Texas. La sua avversaria, Jasmine Crockett, ha invitato il partito a unirsi al fianco del rappresentante dello Stato. “Il Texas è pronto a diventare blu e dobbiamo rimanere uniti perché questo è più grande di qualsiasi singola persona”, ha detto Crockett in una nota, “si tratta del futuro di tutti i 30 milioni di texani e di riportare l’America sulla strada giusta”. Talarico affronterà il vincitore delle primarie repubblicane, ovvero il senatore John Cornyn o il procuratore generale dello Stato Ken Paxton. Nessun democratico ha vinto una competizione elettorale a livello statale in questo Stato tradizionalmente repubblicano da oltre 30 anni, ma Talarico è ottimista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

