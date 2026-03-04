Texas il vincitore delle primarie è James Talarico Il suo obiettivo? Cambiare la politica

In Texas, James Talarico ha ottenuto la vittoria nelle primarie per il Senato con il 53,2% dei voti, superando Jasmine Crockett, che ha raccolto il 45,5%. Talarico è un politico democratico che ha dichiarato di voler cambiare la politica. La sua vittoria è stata ufficializzata dopo la chiusura delle urne e la conta dei voti.

Il democratico James Talarico ha ufficialmente vinto le primarie per il Senato in Texas con il 53,2% dei voti contro il 45,5% della sua rivale Jasmine Crockett. Mentre i candidati del Partito Repubblicano John Cornyn e Ken Paxton sono diretti al ballottaggio nelle primarie repubblicane il 26 maggio, il democratico James Talarico si è già aggiudicato la vittoria. L'ipotetica vittoria di Talarico alle elezioni generali il prossimo novembre potrebbe aiutare il partito democratico a conquistare il Senato.

