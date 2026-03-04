Terremoto sull’Etna paura e danni a Ragalna | più di 600 segnalazioni altre 14 scosse in mattinata

La Sicilia orientale è stata scossa da un terremoto di magnitudo 4 nella mattina di mercoledì 4 marzo. A Ragalna sono stati segnalati più di 600 danni e paure tra la popolazione. Durante la giornata sono state registrate altre 14 scosse sismiche. La paura si è diffusa tra i residenti, mentre le autorità hanno iniziato le verifiche e le operazioni di assistenza.

La Sicilia orientale si è svegliata nel cuore dell'emergenza nella mattina di mercoledì 4 marzo, quando un terremoto di magnitudo 4.5 ha fatto tremare abitazioni, uffici e scuole in diverse province dell'Isola. La scossa principale è stata registrata alle 07.05 dalla sala operativa dell'Ingv – Osservatorio etneo di Catania, che ha localizzato l'epicentro a nord-ovest di Ragalna, a una profondità estremamente superficiale di soli quattro chilometri. Proprio la ridotta profondità ha amplificato gli effetti del sisma, rendendolo nettamente percepibile non solo nella provincia di Catania ma anche nei territori di Messina e Siracusa.