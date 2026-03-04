Terremoto oggi a Catania | scossa di magnitudo del 4.5

Oggi alle 7.05 a Catania si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5. La terra ha tremato nella zona della città, causando timori tra la popolazione. Non sono ancora stati segnalati danni o feriti, ma le autorità hanno avviato le verifiche del caso. La scossa si è fatta sentire in diverse aree circostanti.

Catania, 4 marzo 2026 – Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi poco dopo le 7.05 a Catania. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche in diversi paesi della provincia etnei, nel Siracusano e a Messina, nella zona sud della città. Una localizzazione automatica dell'Ingv, in fase di ulteriore verifica, stima che il terremoto sia stato di magnitudo 4.5 e fissa l'ipocentro del sisma sull'Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3.8 chilometri. Secondo quanto dichiarato dal capo della Protezione civile siciliana a RaiNews24, al momento non si registrano danni a cose o persone, ma verifiche devono essere ancora fatte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

