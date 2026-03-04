Terremoto in Sicilia | le testimonianze dei cittadini

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata avvertita nel Catanese, nel Messinese e nel Siracusano. I cittadini di queste zone hanno riferito di aver sentito il movimento, che ha causato timore e preoccupazione tra la popolazione. L’Ingv ha confermato la rilevazione di questa forte scossa, senza segnalare danni o incidenti rilevanti. La terra ha tremato in diverse aree della Sicilia orientale.

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel Catanese, nel Messinese e nel Siracusano. L'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) stima una magnitudo di magnitudo 4.5 e fissa l'ipocentro sull'Etna. Scuole chiuse e sopralluoghi in corso. Nel video le testimonianze di alcuni cittadini di Regalna.