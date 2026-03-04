Terremoto in Italia scossa di magnitudo 4.5 | ci sono crolli

Questa mattina un terremoto di magnitudo 4.5 ha interessato l’area etnea, con Ragalna come epicentro. La scossa si è fatta sentire in diverse zone e ha provocato alcuni crolli nelle strutture presenti nella zona. I vigili del fuoco stanno facendo le verifiche e monitorano la situazione nelle aree colpite. Non sono stati segnalati feriti al momento.

Il terremoto che ha colpito l'area etnea questa mattina ha lasciato i primi segni visibili a Ragalna, individuata come epicentro del sisma. Nel piccolo centro del Catanese si registrano crolli di muretti a secco, danni nella sede del Municipio e lesioni in alcuni edifici privati. L'amministrazione comunale ha immediatamente attivato il Centro operativo comunale (Coc), coordinato dalla Protezione civile e dal sindaco Nino Caruso. I tecnici sono al lavoro per effettuare i primi sopralluoghi e verificare la staticità degli edifici pubblici e delle abitazioni coinvolte.