Terremoto a Ragalna vicino Catania scossa di magnitudo 4,5 e gente in strada | Il palazzo oscillava

Un terremoto di magnitudo 4,5 si è verificato nelle vicinanze di Ragalna, vicino a Catania. La scossa ha provocato il panico tra la popolazione, che ha immediatamente abbandonato le abitazioni e si è riversata in strada. Le autorità hanno effettuato controlli e verifiche nelle strutture più colpite, mentre ancora si attendono aggiornamenti ufficiali sui danni.

Un forte terremoto è stato registrato vicino a Catania poco dopo le 7.05. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche in diverse zone nei pressi dell’Etna e dal Messinese al Siracusano. L’Ingv stima che il sisma sia stato di magnitudo 4.5 e fissa l’ipocentro sull’Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3.8 chilometri. Non si hanno notizie di danni a cose o persone. Il terremoto a Catania Il terremoto nel Catanese si è verificato intorno alle 7.05 del mattino del 4 marzo. Paura tra la popolazione anche in diverse aree nei pressi dell’Etna e dal Messinese fino ad Augusta. L’epicentro in cui si è registrato il terremoto vicino a Catania La magnitudo, secondo le stime dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), è 4. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Terremoto a Ragalna vicino Catania, scossa di magnitudo 4,5 e gente in strada: "Il palazzo oscillava" Terremoto sull’Etna: scossa di magnitudo 4.5 vicino a Ragalna (CT)4 marzo 2026 – ore 07:07 - Questa mattina una scossa di terremoto è stata registrata sul versante sud-occidentale dell’Etna, in provincia di Catania. Leggi anche: Terremoto oggi a Catania, scossa di magnitudo 4.5 a Ragalna avvertita in tutta la Sicilia Tutto quello che riguarda Terremoto a Ragalna vicino Catania... Temi più discussi: Terremoto SICILIA, scossa di magnitudo 4.5 a Ragalna, tutti i dettagli; Terremoto 4.5 a Ragalna. Avvertito in tutta la zona tra Catania e Messina; Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4,5; Terremoto a Catania, forte scossa di 4.5 avvertita anche in provincia: paura tra la ?popolazione. Terremoto sull’Etna: scossa di magnitudo 4.5 vicino a Ragalna (CT)4 marzo 2026 – ore 07:07 - Questa mattina una scossa di terremoto è stata registrata sul versante sud-occidentale dell’Etna, in provincia di Catania. retemeteoamatori.it I dati sul terremoto in provincia di Catania, magnitudo 4.5 ed epicentro a RagalnaUn terremoto di magnitudo 4.5 si è registrato questa mattina in Sicilia orientale. L’epicentro del sisma, secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato nel terr ... meridionews.it Avete sentito il terremoto Tutto ok Sant’Agata proteggi il tuo Popolo facebook Momenti di paura, questa mattina, poco dopo le 7.05 a Catania, quando la popolazione ha avvertito una forte scossa di terremoto. Il sisma è stato avvertito anche in diversi paesi etnei e anche ad Augusta. Magnitudo provvisoria secondo le stime dell'Ingv è tra x.com