Terremoto a Catania forte scossa di magnitudo 4.5

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 si è verificata nella zona di Catania, con conseguente avvertimento anche nel Messinese e nel Siracusano. Al momento non sono stati segnalati danni o feriti, e le autorità continuano a monitorare la situazione. La terra ha tremato questa mattina, creando apprensione tra la popolazione locale.

Il sisma è stato avvertito anche nel Messinese e nel Siracusano. Non si hanno notizie di danni a cose o persone.