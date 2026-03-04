Terremoto a Catania forte scossa di magnitudo 4.5 | avvertita anche ad Augusta

Oggi, poco dopo le 7.05, a Catania si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5, avvertita anche ad Augusta. La terra ha tremato in modo intenso, causando momenti di paura tra i residenti. La scossa è stata chiaramente percepita nelle zone coinvolte, senza segnalazioni di danni o feriti fino a questo momento.

(Adnkronos) – Momenti di paura, oggi 4 marzo poco dopo le 7.05 a Catania, quando la popolazione ha avvertito una forte scossa di terremoto. Il sisma è stato avvertito anche in diversi paesi etnei e anche ad Augusta. Secondo la localizzazione automatica dell'Ingv il terremoto è stato di magnitudo 4.5. L'Ingv fissa l'ipocentro del sisma sull'Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3.8 chilometri. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

