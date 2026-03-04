Terremoto 140 richieste di intervento ai vigili del fuoco nella provincia etnea

Dopo la forte scossa di terremoto avvenuta questa mattina, i vigili del fuoco nella provincia di Catania hanno ricevuto circa 140 richieste di intervento. Gli operatori sono impegnati senza sosta per gestire le emergenze e verificare eventuali danni strutturali. La situazione rimane sotto osservazione mentre le squadre continuano a intervenire nelle zone più colpite.

Tra le aree più colpite ci sono la zona Santa Barbara e il villaggio San Francesco, nel comune di Ragalna, dove già stamani i vigili del fuoco sono entrati in azione per crolli e danni a diversi edifici Vigili del fuoco al lavoro senza sosta nel Catanese dopo la forte scossa di terremoto registrata stamani. Oltre venti le richieste di intervento già espletate dal personale del comando provinciale di Catania, mentre sono poco meno di 120 quelle ancora in coda. Si tratta nella maggior parte dei casi di verifiche per danni strutturali. Tra le aree più colpite ci sono la zona Santa Barbara e il villaggio San Francesco, nel comune di Ragalna, dove già stamani i vigili del fuoco sono entrati in azione per crolli e danni a diversi edifici. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Auto ribaltata finisce nel Cosia: intervento nella notte dei vigili del fuocoNon sono ancora chiare le cause dell’incidente avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 2.

A fuoco un capannone che va distrutto: intervento provvidenziale di vigili del fuocoIncendio di un capannone di una pertinenza di una casa agricola in territorio di Pago Veiano.