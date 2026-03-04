Terra dei fuochi maxi confisca ai fratelli Pellini

I fratelli Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, imprenditori di Acerra nel settore dello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, sono stati coinvolti in una recente operazione giudiziaria che ha portato al sequestro di un patrimonio superiore ai 205 milioni di euro. La confisca rappresenta l’atto più recente in un procedimento complesso che riguarda le loro attività nel settore ambientale.

Il confisca di un patrimonio del valore superiore ai 205 milioni di euro rappresenta l'ultimo atto di una complessa vicenda giudiziaria che coinvolge i fratelli Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, imprenditori di Acerra attivi nel comparto dello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti. Il provvedimento di confisca, emesso dal Tribunale di Napoli ed eseguito dai militari del Gico della Guardia di Finanza, colpisce una struttura economica ramificata tra diverse regioni italiane, includendo 8 società, 224 immobili, 75 terreni, 72 veicoli, due elicotteri e tre imbarcazioni. L'ordinanza depositata il 19 febbraio 2026 giunge dopo un percorso processuale iniziato nel 2017. Terra dei fuochi, confisca da 200 milioni per l?impero dei fratelli Pellini. Il tribunale: «Sono pericolosi»Vengono ribaditi due concetti: la perdurante pericolosità degli indagati e la sproporzione tra il patrimonio accumulato nel tempo rispetto ai redditi...