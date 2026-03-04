terra dei fuochi la maxi confisca da 205 milioni ai fratelli pellini

Nella vicenda delle “Terra dei Fuochi”, i giudici hanno disposto la confisca di beni per un valore di 205 milioni di euro ai fratelli Pellini. Sono stati sequestrati otto aziende e 224 immobili distribuiti in sette province italiane. Questa operazione segue un procedimento giudiziario che coinvolge vari enti e si conclude con il sequestro di un’ingente quantità di proprietà.

Viene definita una “capacità criminale grave e concreta” quella che ha portato ad una maxi-confisca da oltre 204 milioni di euro nei confronti dei fratelli Pellini, imprenditori di Acerra attivi nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, presieduta da Teresa Areniello ed eseguito dal Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. I sigilli hanno interessato 8 compendi aziendali con sedi tra Napoli, Frosinone e Roma, 224 gli immobili distribuiti nelle province di Napoli, Salerno, Caserta, Cosenza, Latina e Frosinone, oltre a 75 terreni, 70 rapporti finanziari, 72 auto, 3 imbarcazioni e 2 elicotteri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

