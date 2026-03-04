terra dei fuochi confisca da 205 milioni per i fratelli pellini a napoli

Il Tribunale di Napoli ha ordinato il sequestro di 205 milioni di euro nei confronti dei fratelli Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, coinvolti nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. La confisca riguarda le attività imprenditoriali legate alla gestione dei rifiuti nella zona della Terra dei Fuochi, area nota per le problematiche ambientali.

(LaPresse) Il Tribunale di Napoli ha disposto una confisca da 205 milioni di euro per i fratelli Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, imprenditori nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. Il Gico del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Napoli ha messo i sigilli a 8 aziende tra Napoli, Frosinone e Roma, 224 immobili tra Napoli, Salerno, Caserta, Cosenza, Latina e Frosinone; 75 terreni; 70 rapporti finanziari, 72 auto, 3 barche e 2 elicotteri. Secondo le indagini parte delle loro ricchezze sono frutto del traffico illecito di rifiuti nella cosiddetta “Terra dei fuochi“. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

Terra dei Fuochi: confisca da 205 milioni ai fratelli PelliniNAPOLI, 4 marzo 2026 – Il Tribunale di Napoli (presidente Teresa Areniello) ha disposto una confisca da 205 milioni di euro per i fratelli Giovanni,...

