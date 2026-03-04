Terni tra sold out e chiusure stradali | si avvicinano gli attesi spettacoli di Enrico Brignano

A Terni si avvicinano gli spettacoli di Enrico Brignano, con il debutto del suo tour “Bello di mamma” al PalaTerni. I biglietti sono andati esauriti e sono state disposte chiusure temporanee di alcune strade nelle vicinanze del teatro. La città si prepara ad accogliere il comico romano per due date consecutive, con il pubblico già in fila per assistere allo spettacolo.

Attesi migliaia di spettatori nel weekend, mentre per le prove già si chiude parte del parcheggio del PalaTerni, con alcuni disagi per i fruitori del mercatino Si avvicina il weekend dei tanto attesi spettacoli del comico romano Enrico Brignano, che aprirà il suo nuovo tour “Bello di mamma” al PalaTerni. Le prime due tappe sono in programma sabato 7 marzo alle 21, con una replica pomeridiana domenica 8 marzo alle 17. L’affluenza si preannuncia molto elevata: la data del sabato è ormai a un passo dal sold out, e anche per lo spettacolo domenicale si registrano numeri significativi. Intanto, dalla mattina di martedì 3 marzo, il parcheggio posteriore del PalaTerni in strada San Martino è stato chiuso tramite un’ordinanza comunale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Enrico Brignano a Carrara: il teatro indoor come nuova location per spettacoli d’autore**Enrico Brignano a Carrara: il nuovo spettacolo “Bello di mamma!” si presenterà il 11 aprile al Padiglione C di CarraraFiere** A Carrara, nel cuore... Domenica la ‘The snake race’ a Terni Nord: tutte le limitazioni e le chiusure stradaliMarzo si apre con una nuova corsa podistica, organizzata dall’Asd Podistica Carsulae e dedicata alla memoria di Gabriele Ranocchiari Marzo si apre...