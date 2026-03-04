La Ternana affronta in trasferta la capolista Arezzo. La squadra si presenta senza comunicati ufficiali e senza ritiro, lasciando molti punti interrogativi sulle scelte di formazione di Fabio Liverani. Sono assenze importanti e ancora non si conoscono i dettagli sulle decisioni tecniche adottate. Dopo la sconfitta con il Campobasso, non ci sono indicazioni su eventuali reazioni o cambiamenti nel gruppo.

Assenze di peso, mistero assoluto sulle scelte di Fabio Liverani per alcuni ruoli, niente ritiro e incognita-reazione dopo la pesante sconfitta con il Campobasso. È una Ternana tutta da decifrare quella che stasera sarà di scena per il turno infrasettimanale sul campo della capolista Arezzo. Dopo il silenzio stampa nel post partita di domenica scorsa, il tecnico rossoverde non ha parlato neanche ieri alla vigilia del match. La squadra partirà da Terni nel primo pomeriggio di oggi, sulla linea della scelta societaria già adottata prima della vittoriosa sfida con il Ravenna quando i calciatori arrivarono al “Liberati“ in modo autonomo un’ora e mezza prima della gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana in casa della capolista Arezzo. Silenzio stampa e squadra da “decifrare“

Anticipo in casa della capolista per il Centro Tecnico BM ArezzoArezzo, 27 febbraio 2026 – Anticipo in casa della capolista per il Centro Tecnico BM Arezzo Sabato alle 20.

Leggi anche: Crisi Fiorentina: società in silenzio stampa e squadra in ritiro

Tutti gli aggiornamenti su Ternana in casa della capolista Arezzo...

Temi più discussi: Ternana in casa della capolista Arezzo. Silenzio stampa e squadra da decifrare; Il Forlì cerca certezze in casa della Ternana. Mister Miramari: Sfida aperta ma difficile; La Roma fa suo il big match con l’Inter e la manda a -6, Juventus frenata dalla Ternana, vince la Fiorentina; Tonfo della Ternana in casa contro il Campobasso.

Tonfo della Ternana in casa contro il CampobassoQuattro reti in casa la Ternana non le aveva mai incassate in questa stagione. Succede contro il Campobasso in un match che interrompe la serie di tre vittorie di fila per i rossoverdi. Alla fine ... rainews.it

Le 5 cose che abbiamo imparato da Ternana-Campobasso 2-4La Ternana ha perso in casa 2-4 contro il Campobasso. E' arrivato il momento della nostra rubrica Le 5 cose che abbiamo imparato... questa volta da Ternana-Campobasso. Sfuma ... ternananews.it

RICEVIAMO E DOVEROSAMENTE PUBBLICHIAMO LA NOTA DELLA TERNANA CALCIO SRL A FIRMA DEL DIRETTORE MANGIARANO. Chiariamo che nulla ci fermerà nel nostro dovere di informare i cittadini e gli sportivi, né ostacolerà i nostri diritti in bas facebook

Rassegna stampa - La Nazione - Ternana-Campobasso: il derby di Maestripieri «La posta è alta, vorrei vincessero entrambe» x.com