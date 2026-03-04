A Roma, nella zona di Cinecittà, si è verificato un tentativo di rapimento di un bambino alla scuola materna Il Germoglio delle Idee. Il personale scolastico ha reagito prontamente mettendo in fuga gli aggressori. La madre del bambino si trova attualmente sotto shock dopo l'incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Paura alla scuola dell’infanzia Il Germoglio delle Idee a Roma, in zona Cinecittà Est. Due uomini avrebbero provato a rapire un bambino: uno sarebbe entrato nel cortile per portarlo via, mentre un presunto complice l’avrebbe atteso in auto. Decisivo l’intervento di una collaboratrice scolastica, che li avrebbe messi in fuga. Sotto shock la madre del giovane studente. Il racconto della madre Il tentato rapimento si sarebbe verificato martedì 3 marzo nell’istituto di via Pietro Marchisio. Secondo Il Messaggero, la madre ha raccontato che “ero dietro a mio figlio, ho visto un uomo avvicinarsi. Gli ha detto ‘Ciao bello’, inizialmente pensavo fosse un papà, poi ho visto la bidella che è uscita subito e lui è scappato”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tentano di rapire un bambino in una scuola di Roma a Cinecittà, messi in fuga dal personale: madre sotto shock

