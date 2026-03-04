Tentano di introdursi in una villa di notte | ladri messi in fuga dalla videosorveglianza

Due uomini incappucciati hanno cercato di entrare in una villa di contrada Boccadoro a Ostuni durante la notte. I ladri sono stati respinti dai sistemi di videosorveglianza dotati di intelligenza artificiale e analisi video di Securitas Puglia, che hanno rilevato l’irregolarità e fatto scattare l’allarme. Nessuno è stato ferito e i malviventi sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Due malviventi incappucciati hanno cercato di svaligiare un'abitazione tra le campagne di Ostuni. Ma scatta l'allarme e intervengono immediatamente i vigilanti OSTUNI - Hanno tentato di fare irruzione in un'abitazione privata di contrada Boccadoro, a Ostuni, ma i due malviventi incappucciati sono stati messi in fuga dai sistemi di intelligenza artificiale e video-analisi di Securitas Puglia. Il tentativo di furto è stato sventato questa notte intorno alle 02:00, quando i due individui si sono introdotti nella proprietà privata scavalcando la recinzione perimetrale, nel tentativo di agire indisturbati nel buio.