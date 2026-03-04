Tensione alle stelle nel Golfo missile iraniano intercettato dalla Nato | affondata una fregata di Teheran

Nel Golfo, la tensione aumenta dopo che la Nato ha intercettato un missile iraniano. In un episodio recente, una fregata di Teheran è stata affondata. La regione si trova in uno stato di allerta crescente, mentre i fatti continuano a susseguirsi senza sosta. La situazione rimane delicata e rischiosa, con sviluppi ancora da seguire da vicino.

Continua ad allargarsi il conflitto nel Golfo con nuovi episodi che alimentano la tensione internazionale. Secondo quanto reso noto da fonti turche, un missile lanciato dall’Iran verso lo spazio aereo della Turchia sarebbe stato intercettato dalle unità di difesa aerea e missilistica della Nato nel Mediterraneo orientale. Le autorità di Ankara ritengono che l’ordigno fosse diretto verso una base situata nella parte greca di Cipro, ma che avrebbe deviato dalla traiettoria prevista prima dell’intercettazione. Affondata una fregata iraniana Nel frattempo, secondo diverse fonti internazionali, una fregata iraniana con a bordo circa 180 persone sarebbe stata affondata da un sottomarino degli Stati Uniti al largo dello Sri Lanka. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tensione alle stelle nel Golfo, missile iraniano intercettato dalla Nato: affondata una fregata di Teheran Missile iraniano lanciato verso la Turchia intercettato dalla Nato: cosa è successo? Ankara: «Abbiamo diritto di rispondere»Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo. Missile iraniano contro la Turchia intercettato dalla Nato: cosa è successo? Ankara: «Abbiamo il diritto di rispondere»Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo. Aggiornamenti e notizie su Tensione alle stelle nel Golfo missile.... Temi più discussi: Raid pakistani su Kabul e altre due province: tensione alle stelle con l’Afghanistan.; Tensione alle stelle in Medio Oriente; USA-Iran, accordo o attacco? Le possibili conseguenze secondo i gestori; Pakistan, tensione alle stelle con Afghanistan: Pazienza finita, è guerra aperta. Iran-Golfo, tensione alle stelle: il petrolio vola e lo Stretto di Hormuz si paralizzaPetroliere ferme e rotte deviate, il Brent balza a 80 dollari. Gli analisti temono quota 100 con effetti su inflazione ed energia ... laprovinciadivarese.it Tensione alle stelle USA-Iran: soldati americani evacuati dalle basi in Medio Oriente e maxi portaerei avanza nel MediterraneoTeheran denuncia un rischio reale di aggressione militare, avvertendo che qualsiasi attacco riceverà una risposta decisa ... affaritaliani.it NORDESTECONOMIA / Mercati in tensione per i rischi di escalation, il perdurare delle crisi e lo stop dello Stretto di Hormuz. Tra i titoli del lusso Moncler e Italgas sul listino milanese hanno lasciato il 6% facebook Lecco, morto il ventenne accoltellato davanti alla stazione da un coetaneo. Tensione all'ospedale x.com