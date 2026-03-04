Tensione ai Lakers Doncic contro coach Redick Che poi spiega | Siamo due persone competitive

Una tensione tra Doncic e l'allenatore dei Lakers, Redick, è diventata virale. Dopo un diverbio tra i due, Redick ha dichiarato che entrambi sono persone competitive. Nonostante il confronto acceso, l’allenatore ha precisato che sono sulla stessa lunghezza d’onda. La scena ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, mettendo in evidenza un episodio di confronto tra un giocatore e uno staff tecnico.

"Non ci ho pensato molto sul momento. Non credo che nemmeno Luka l'abbia fatto. Lui ed io abbiamo un ottimo rapporto, a cui tengo davvero. E penso che queste cose succedano, sai, non ad ogni partita, ma succedono comunque spesso. Non so perché sia diventato virale, era un momento normale. La nostra relazione è forte". Nella conferenza stampa prima della partita con i Pelicans, coach JJ Redick ridimensiona così l'acceso scambio di battute con Doncic, avvenuto durante la vittoria contro Golden State. Il diverbio avviene dopo una sostituzione, Doncic esce, Redick cerca di fermarlo per parlargli, seguendolo poi fino alla panchina. Quando Redick si allontana, lo sloveno si alza per rispondere, poi Jarred Vanderbilt si alza applaudendo mettendosi di fatto in mezzo ai due.