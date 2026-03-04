Tennis Sinner | Iran? L’Atp fa di tutto per tutelarci

Durante una recente dichiarazione, il tennista ha affermato che l’ATP si impegna a tutelare i giocatori, anche se ci sono aspetti al di fuori del loro controllo. Il giocatore ha parlato dell’importanza di riconoscere i limiti delle proprie possibilità, sottolineando che alcune situazioni, come quelle legate all’Iran, sono al di là della loro gestione diretta.

Roma, 4 mar. (askanews) – “Ci sono alcune cose che non possiamo davvero controllare, e questa è sicuramente una di quelle. Penso e credo che l’ATP e tutti stiano cercando di fare le scelte migliori possibili, per farci sentire il più sicuri possibile, ed è l’unica cosa che posso dire, no?” Così Jannik Sinner sulla crisi mediorientale e la guerra all’Iran che costringe molti tennisti a fare i conti con tornei e spostamenti nelle aree di crisi. “Ovviamente spero che tutti siano al sicuro e che possano venire qui a giocare o anche tornare a casa. Dipende da cosa vogliono fare. Ma, sai, ci sono alcuni scenari che non possiamo controllare, quindi ho cercato ovviamente di rimanere concentrato, ma ti rendi anche conto che nella vita ci sono cose molto più importanti che giocare a tennis. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

