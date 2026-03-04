Dopo gli attacchi di Usa e Israele in Iran, alcuni giocatori di tennis sono rimasti a Dubai per diversi giorni e ora si preparano a partire per Indian Wells. Tra loro ci sono Medvedev e Rublev, che hanno lasciato la città, mentre altri sono ancora in attesa di partire. La situazione ha influito sulle loro tempistiche di viaggio e sulla pianificazione degli impegni futuri.

Roma, 4 mar. (askanews) – Restano attesi a Indian Wells alcuni giocatori bloccati per diversi giorni a Dubai dopo gli attacchi di Usa e Israele in Iran. Nel torneo californiano, primo Masters 1000 della stagione, si attende in particolare l'arrivo dei russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev. I due sono stati sostituiti in un mini torneo di doppio misto che apriva il programma, insieme al connazionale Karen Khachanov, tra i pochi rimasti inizialmente fermi negli Emirati Arabi Uniti.

Medvedev, Rublev e i tennisti bloccati a Dubai, anche la scherma rinviataSport e politica sono spesso legati a doppio filo, soprattutto quando di mezzo ci sono voli internazionali ed eventi globali.

Leggi anche: Tennisti bloccati a Dubai, da Medvedev a Rublev. Atp: “Lavoriamo per portarli a casa”

Tennis: Medvedev e Rublev hanno lasciato Dubai, attesi a Indian WellsDaniil Medvedev e Andrey Rublev sono stati sostituiti per un mini-torneo di doppio misto che apriva il programma del primo Masters 1000. I due russi sono rimasti bloccati per diversi giorni a Dubai, d ... napolimagazine.com

Medvedev, Rublev e Khachanov in volo verso Indian Wells: una situazione surreale in Medio OrienteL’escalation del conflitto in Medio Oriente, con il progressivo coinvolgimento dell’area del Golfo Persico, sta producendo effetti che vanno ben oltre il ... oasport.it

