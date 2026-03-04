Tennis Medvedev e Rublev hanno lasciato Dubai

Dopo gli attacchi di Usa e Israele in Iran, alcuni giocatori di tennis sono rimasti a Dubai per diversi giorni e ora si preparano a partire per Indian Wells. Tra loro ci sono Medvedev e Rublev, che hanno lasciato la città, mentre altri sono ancora in attesa di partire. La situazione ha influito sulle loro tempistiche di viaggio e sulla pianificazione degli impegni futuri.

Roma, 4 mar. (askanews) – Restano attesi a Indian Wells alcuni giocatori bloccati per diversi giorni a Dubai dopo gli attacchi di Usa e Israele in Iran. Nel torneo californiano, primo Masters 1000 della stagione, si attende in particolare l'arrivo dei russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev. I due sono stati sostituiti in un mini torneo di doppio misto che apriva il programma, insieme al connazionale Karen Khachanov, tra i pochi rimasti inizialmente fermi negli Emirati Arabi Uniti.

