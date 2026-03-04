Tennis Lucrezia Stefanini minacciata in chat | cos’è successo | VIDEO

Alla tennista italiana Lucrezia Stefanini è stata inviata una minaccia su WhatsApp che le chiedeva di perdere una partita all’Indian Wells e includeva anche una foto di una pistola. La notizia è stata diffusa attraverso un video e un articolo che descrivono quanto accaduto, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni o delle parti coinvolte.

Tennis, Lucrezia Stefanini minacciata in chat: cos'è successo

Il Presidente Angelo Binaghi e tutta la Federazione si schierano al fianco di Lucrezia Stefanini dopo le minacce ricevute a Indian Wells. facebook