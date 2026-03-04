Domenica 8 marzo alle 10 si terrà a Telese un incontro pubblico con esperti e rappresentanti politici per discutere della riforma della giustizia. L’evento si concentra sulle ragioni del Sì nel referendum, con l’obiettivo di approfondire le motivazioni di chi sostiene questa scelta. La discussione si svolge in un momento di confronto pubblico dedicato a questa importante questione.

Domenica 8 marzo, alle ore 10.30, presso la Sala Goccioloni delle Terme di Telese, si terrà l’incontro pubblico “Le ragioni del Sì – Per una battaglia di libertà”, un appuntamento di approfondimento e confronto in vista della prossima consultazione referendaria sulla separazione delle carriere in magistratura, snodo centrale del dibattito sulla riforma della giustizia in Italia. Ad introdurre i lavori sarà l’Avv. Angelina Serino, Presidente provinciale del Comitato Cittadini per il SÌ, che offrirà una prima riflessione sulle ragioni della consultazione referendaria e sulla necessità di una giustizia più equa e garantista. A moderare l’incontro sarà Fiorenza Ceniccola, componente della Direzione Nazionale di Forza Italia Giovani. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Telese, referendum: “Le ragioni del Sì” per una battaglia di libertà

Referendum, Stefania Craxi e le ragioni del sì: “Separazione delle carriere battaglia storica di mio padre e Berlusconi. Non vogliamo uno Stato che faccia paura”“E’ una battaglia di Craxi e dei socialisti, è una battaglia di Giuliano Vassalli, ed è una battaglia di libertà ma anche di civiltà che ha a che...

Referendum, le ragioni del ‘Sì’ e del ‘No’: Assostampa prevede una giornata di confrontoMettere a confronto le ragioni del ‘Sì’ e del ‘No’ sul referendum di giustizia per offrire una informazione il più completa e neutra possibile.

Aggiornamenti e notizie su Telese referendum Le ragioni del Sì per....

Temi più discussi: Referendum, Comitato Roma per il NO: 9 marzo assemblea al Palladium; Referendum Giustizia, l'imbarazzo di Mieli: Rimango per il SI ma non mi piacciono queste modalità di campagna elettorale; Referendum giustizia, nuovi incontri di Giustodireno con i cittadini; Referendum, incontro pubblico a Guardia Sanframondi per le ragioni del ‘NO’.

Telese, referendum: Le ragioni del Sì per una battaglia di libertàDomenica 8 marzo a Telese incontro pubblico Le ragioni del Sì per approfondire la riforma della giustizia e la separazione delle carriere. fremondoweb.com

Le ragioni del sì e del no al referendumOggi il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Potenza per sostenere la legge, in vista dell'appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo. Intanto Cgil e Legambiente si schierano sull'altro fronte | I v ... rainews.it

L’Italia, la Costituzione, la giustizia: un incontro a Telese Terme in vista del referendum. sabato 7 marzo, ore 10.00, presso la Sala Goccioloni a Telese Terme. L’incontro, dal titolo “L’Italia, la Costituzione, la giustizia”, si propone di offrire strumenti di comprensi facebook