Telefono android simile al blackberry che rivalizza con il clicks communicator

Durante il MW 2026, Unihertz ha annunciato la nuova versione del Titan, chiamata Titan 2 Elite, un telefono Android dal design simile al BlackBerry e che compete con il Clicks Communicator. Il dispositivo mantiene le caratteristiche di un modello robusto e pensato per un uso professionale, puntando su funzionalità avanzate e resistenza. La presentazione si inserisce nel contesto di un segmento di mercato in crescita.

unihertz presenta al mw? 2026 una versione aggiornata della famiglia Titan, denominata Titan 2 Elite. L'esemplare esposto in fiera mette in luce una tastiera fisica integrata associata a specifiche moderne, offrendo una configurazione significativamente più compatta rispetto al modello titan 2. La presentazione ha evidenziato una proposta orientata a un uso quotidiano senza rinunciare a funzionalità avanzate, con una campagna di crowdfunding prevista su Kickstarter entro la fine del mese. L'approccio punta a soddisfare chi cerca un dispositivo con input tangibile senza compromessi di leggerezza e maneggevolezza. titan 2 elite si distingue per la presenza di una tastiera fisica integrata e per un profilo più contenuto rispetto al fratello maggiore Titan 2.