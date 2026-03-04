Teatro Se un quadro mette a rischio l’amicizia

Una commedia teatrale scritta negli anni Ottanta da Yasmine Reza racconta di tre amici coinvolti in una discussione su un quadro. Tradotta in circa trenta lingue, il testo mostra come un’opinione sull’arte possa mettere a rischio le relazioni tra persone. La rappresentazione si svolge attraverso un dialogo acceso tra i protagonisti, che riflette le tensioni e le dinamiche di amicizia in un contesto quotidiano.

Il Art è una commedia teatrale scritta alla fine degli anni ottanta da Yasmine Reza. Tradotta in circa trenta lingue, raffigura uno spaccato di vita quotidiana di tre amici, in accesa conversazione al riguardo di un quadro. La commedia è interpretata da Michele Riondino, che ne cura anche la regia, insieme a Daniele Parisi e Michele Sinisi. La storia è ambientata in una Parigi, fine anni ottanta. Serge, facoltoso appassionato di arte contemporanea, acquista, per una cifra stratosferica, uno strano dipinto del maestro Antrios, di fatto una grossa tela bianca. Gli amici Yvan e Marc cercano di fargli capire che sulla tela non c’è nulla ma lui si ostina a vederci un quadro astratto fatto di linee cangianti (le trame della tela). 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Art" di Yasmina Reza con Michele Riondino al Teatro Petrarca: un quadro bianco che accende una feroce commedia sull'amicizia

Amicizia, arte e un quadro bianco: "Art" a Cattolica tra tensioni e interpretazioni personali. Cattolica ha ospitato lo spettacolo "Art" di Yasmina Reza, interpretato da Michele Riondino, Daniele Parisi e Michele Sinisi.

