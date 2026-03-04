Venerdì 6 marzo alle 21, il Teatro Alveare di Varzo ospita Antonio Celestini con lo spettacolo

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Venerdì 6 marzo a Varzo arriva Antonio Celestini con "Poveri cristi". L'appuntamento è al Teatro Alveare alle 21. In una periferia di Roma che somiglia a tante periferie del mondo si intrecciano le vite di poveri cristi. C'è Giobbe, magazziniere analfabeta che ha messo a punto una tecnica per sistemare la merce nel magazzino senza sapere leggere una parola. C'è la Vecchia che insegna alla Prostituta che per il sapere e la cultura non serve il denaro: i libri nelle biblioteche sono gratis e i musei un giorno al mese aprono anche a chi non può pagare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Ascanio Celestini porta a teatro i suoi "Poveri Cristi" con un omaggio alle periferie d'Italia

Altri aggiornamenti su Antonio Celestini.

Temi più discussi: Teatro: Antonio Celestini a Varzo con Poveri cristi; Sori: a Teatro Il Piccolo Paese con Ascanio Celestini, giovedì 5 alle 21; Ascanio Celestini torna in scena con Radio Clandestina, il suo storico monologo sul razzismo drammaticamente attuale; La compagniadellozio torna a Varzo: Ascanio Celestini racconta i Poveri cristi.

Ascanio Celestini: Teatro non è gioco, ma politica/ Passione nata grazie a nonnaL'attore Ascanio Celestini racconta della sua passione e del suo lavoro: Il teatro non è un gioco, ma l'agorà della politica Ascanio Celestini, attore e regista cinematografico, si è raccontato tra ... ilsussidiario.net

Celestini, tre serate di grande teatro Da Pasolini ai tempi del contagioTre giorni di teatro con Ascanio Celestini, tra i palcoscenici del Sociale di Gualtieri e del Ruggeri di Guastalla, grazie all’organizzazione dell’associazione Teatro Sociale di Gualtieri. Stasera e ... ilrestodelcarlino.it

perché sono PACIFISTA in tempo di guerra ________________ Ascanio Celestini intervistato da Peter Gomez La Confessione 14 febbraio ’26 - Rai3 #iran #nonviolenza #pace #PalestinaLibera Peter Gomez - facebook.com facebook