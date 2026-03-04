Taurano si ferma per Domenico Caliendo | il giorno del silenzio cittadino

A Taurano il 4 marzo 2026 si tiene un lutto cittadino per il funerale di Domenico Caliendo, un bambino di due anni scomparso il 21 febbraio. Durante l’evento, il paese si ferma per rispetto, e il sindaco Michele Buonfiglio ha proclamato il giorno come momento di silenzio collettivo. La cerimonia si svolge senza altri dettagli su partecipanti o modalità specifiche.

L’ultimo saluto al piccolo, simbolo di una ferita collettiva: bandiere a mezz’asta, serrande abbassate e il dolore sincero di una comunità intera TAURANO – C’è un’ora, nei paesi, in cui il tempo sembra fermarsi davvero. Oggi, 4 marzo 2026, a Taurano, quell’ora coincide con il lutto cittadino proclamato dal sindaco Michele Buonfiglio per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, due anni appena, morto il 21 febbraio dopo un lungo inverno di attesa e di speranza sospesa. Le esequie saranno celebrate alle 15 nel Duomo di Nola. Taurano, paese d’origine dei genitori, ha scelto di accompagnare quel momento con un silenzio pubblico e composto, come se l’intera comunità avesse riconosciuto in quella piccola vita spezzata qualcosa che riguarda tutti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Taurano si stringe attorno alla famiglia di Domenico: lutto cittadino e dolore condivisoTAURANO — Un intero paese sospende il proprio ritmo oggi, percorso da un dolore che travolge la comunità e si estende all’intera nazione.

Taurano, lutto cittadino e preghiera per l’addio al piccolo DomenicoTempo di lettura: 2 minutiTaurano si è risvegliata immersa in un silenzio irreale, spezzato solo dalla notizia che nessuno avrebbe mai voluto...

Domenico Caliendo, incidente probatorio concluso: è iniziata l'autopsiaAl Secondo Policlinico di Napoli è iniziata l'autopsia sul corpo del piccolo Domenico, il bimbo morto al Monaldi dopo un trapianto con un cuore danneggiato. L'esame ... ilmattino.it