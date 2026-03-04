Tarquinia Francesco Repice al Rossella Falk con Ci vediamo alla radio

Il giornalista Francesco Repice sarà al Rossella Falk di Tarquinia lunedì 16 marzo alle 21 per presentare il suo spettacolo “Ci vediamo alla radio”. L’evento coinvolge il pubblico attraverso il racconto dello sport, con l’uso della voce e della memoria, offrendo un’esperienza che unisce narrazione e passione. L’appuntamento è aperto a tutti e si svolge nel teatro locale.

In scena lo spettacolo del celebre radiocronista Rai. Ripercorrerà un patrimonio di emozioni legato alla radio e allo sport, tra parole, musica e aneddoti Tarquinia, 3 marzo 2026 – Lo sport raccontato con la forza della voce e la precisione della memoria. Lunedì 16 marzo 2026, alle 21.15, il teatro comunale "Rossella Falk" di Tarquinia ospita Francesco Repice, storica firma della radiocronaca e voce di "Tutto il calcio minuto per minuto", con lo spettacolo "Ci vediamo alla radio". In scena Repice apre la sua "scatola delle meraviglie" e ripercorre un patrimonio di emozioni legato alla radio e allo sport, tra parole, musica e aneddoti. Il racconto rende omaggio ai grandi maestri della radiocronaca che hanno segnato intere generazioni, trasformando partite e imprese in un'epica sonora capace di attraversare decenni.