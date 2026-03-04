Taranto | corteo e presentazione della denuncia penale per indagare le responsabilità riguardanti l’ex Ilva Stamattina

Stamattina a Taranto si è svolto un corteo durante il quale è stata presentata una denuncia penale. L’obiettivo è indagare le responsabilità legate all’ex Ilva. A firmare il documento sono stati Luciano Manna, Carla Luccarelli e Lucia Minerba, che hanno partecipato all’evento per esporre le loro richieste. La manifestazione ha attirato l’attenzione di diverse persone interessate alla vicenda.

Di seguito un comunicato congiunto a firma di Luciano Manna, Carla Luccarelli e Lucia Minerba: Oggi, mercoledi 4 marzo, Luciano Manna (VeraLeaks), Carla Luccarelli (Giorgioforever) e Lucia Minerba (Giustizia per Taranto) hanno depositato presso gli uffici del Commissariato Borgo una denuncia penale nei confronti dei gestori della fabbrica ex Ilva acciaierie d'Italia chiedendo di indagare le responsabilità dei Commissari di Governo, del Ministro Urso e dei responsabili della fabbrica, direttori e capi area. Siamo partiti da Palazzo di Città dove abbiamo incontrato il sindaco Piero Bitetti a cui abbiamo illustrato i punti della denuncia....