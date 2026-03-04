Taranto | 42 milioni bloccati la TARI esplode

A Taranto sono stati bloccati 42 milioni di euro, mentre la TARI è aumentata significativamente. La gestione comunale si trova in una fase difficile, con preoccupazioni sulla stabilità economica e sull’impatto ambientale. Le decisioni prese negli ultimi tempi hanno portato a questa situazione, che coinvolge aspetti finanziari e di gestione dei rifiuti. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

La gestione amministrativa di Taranto sta attraversando un momento critico, segnato da una preoccupazione crescente per la tenuta finanziaria e ambientale del comune. È il consigliere comunale Gregorio Stano a sollevare il segnale d'allarme, puntando l'attenzione su due fronti vulnerabili: la raccolta differenziata dei rifiuti e la stabilità dei conti pubblici. La questione non riguarda solo dati contabili astratti, ma tocca direttamente la qualità della vita urbana e la capacità dell'ente di erogare servizi essenziali alla cittadinanza. Al centro della discussione vi è lo schema del Documento Unico di Programmazione, coprente il triennio 2026-2028, che secondo l'opposizione nasconde delle criticità strutturali.

