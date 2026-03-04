Tamburello l’Italia domina i Mondiali indoor con uomini e donne!

L’Italia si aggiudica i Mondiali indoor di tamburello con squadre maschili e femminili, portando a casa il titolo. La vittoria arriva dopo aver partecipato con diverse formazioni e si aggiunge ai successi ottenuti in altre discipline sportive quest’anno. La competizione si è svolta in una sede dedicata, coinvolgendo atleti provenienti da vari Paesi. La nazionale italiana si presenta come protagonista della manifestazione.

Lo sport italiano continua a dimostrare il suo incredibile eclettismo e, sulla scia dei grandi risultati ottenuti ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, si toglie delle soddisfazioni importanti anche in altre discipline meno gettonate. Nei giorni scorsi l'Italia ha festeggiato infatti una fantastica doppietta in occasione dei Campionati Mondiali di tamburello indoor andati in scena a Roma, battendo in entrambi i casi la Francia in finale. La Nazionale maschile ha riscattato la sconfitta rimediata nell'edizione del 2023, superando la compagine francese (che aveva battuto in semifinale il Brasile) con il punteggio di 13-6 e replicando il doppio successo del 2019 a Rovereto.