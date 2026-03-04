Taglio di alberi pericolosi chiusura notturna della tangenziale

È stato disposto il taglio di alberi ad alto fusto e rami su terreni di proprietà del Consorzio in diversi tratti della tangenziale di Messina. La decisione riguarda principalmente alberi considerati pericolosi e comporta la chiusura notturna di alcune porzioni della strada durante le operazioni di intervento. I lavori sono stati programmati per garantire la sicurezza del traffico e prevenire eventuali incidenti.

I giorni, gli orari e i tratti interessati. Tutte le informazioni utili per chi viaggia Disposto il taglio di alberi ad alto fusto e rami, su terreni di proprietà del Consorzio in vari tratti della tangenziale di Messina. È inoltre istituito il limite massimo di velocità di 60 kmh, con divieto di sorpasso nei tratti interessati dalle limitazioni, e di 40 kmh nelle rampe di svincolo. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Chiusura notturna per la tangenziale est, confermati i divieti per il 2026: tutte le informazioniÈ stato rinnovato il divieto di transito notturno su alcuni tratti della tangenziale est di Roma a partire dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026,... Lavori di manutenzione degli impianti tecnologici della galleria della secante, scatta la chiusura notturnaAnas ha programmato le attività di manutenzione degli impianti tecnologici della galleria ‘Le Vigne’ lungo la strada statale 726 Tangenziale di... Tutti gli aggiornamenti su Taglio di Temi più discussi: Taglio di alberi pericolosi, chiusura notturna della tangenziale; Taglio alberi sulla Fondovalle: semafori e rallentamenti per tutta la prossima settimana; Via della Tenuta di Torrenova, partono gli abbattimenti di 16 alberi. Il Comune: Ne pianteremo 82; In viale Bracci saranno abbattuti sei pini. GUIDONIA – Alberi pericolosi, via al taglio di 32 pini a ColleverdeIl Comune di Guidonia Montecelio informa che questa mattina, giovedì 26 febbraio, è iniziata la rimozione di 32 alberi nelle località Colleverde e Colleverde II programmata nell’ambito delle attività ... tiburno.tv Taglio degli alberi al cantiere del MuBa al Pilastro. Polizia schierata, la protesta degli attivistiAll’alba l’allarme dei comitati: Accorrete, poi il presidio permanente. Una cittadina: Rione in stato d’assedio. Un giovane è stato portato in Questura e ... bologna.repubblica.it Andrea Bagnulo. . il mio taglio di capelli più discusso di sempre!Tu che ne pensi • • gli altri video qui -> @andreabagnuloo #hair #parrucchierecolosseo #bellasottoilcolosseo #himecut facebook Bianca Balti con quel taglio di capelli vs tutte noi con quel taglio capelli #sanremo2026 x.com