T-mobile sta investendo 8 miliardi di dollari per portare il 5G al 99 percento della popolazione americana, utilizzando circa 6.000 torri. La copertura nelle aree urbane è già buona, ma nelle zone rurali la situazione è diversa e richiede interventi specifici. L’azienda si concentra sull’espansione della rete in queste aree meno servite, puntando a migliorare la connettività complessiva.

nelle aree urbane la copertura cellulare risulta tipicamente adeguata, ma la situazione cambia nelle zone rurali. una proposta di espansione della rete 5g, presentata da t-mobile e ancorata al programma pubblico BEAD, mira a superare i vuoti di segnale e a rafforzare l’infrastruttura di connettività sia domestica sia in mobilità. l’iniziativa enfatizza la costruzione di nuove sedi di trasmissione e l’estensione della copertura lungo arterie poco servite, con l’obiettivo di ridurre il divario digitale tra aree diverse del paese. espansione della copertura 5g negli usa: t-mobile e bead. secondo la leadership di t-mobile, una quota di $8 miliardi proveniente dal programma BEAD potrebbe contribuire ad estendere la copertura 5g fino a toccare circa 99% degli americani, mediante la realizzazione di circa 6. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - T-mobile punta a 5g per il 99 percento degli americani con 8 miliardi e 6.000 torri

