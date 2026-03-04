Grande partecipazione lo scorso venerdì a Carro per ‘ Il valore del castagno: produzione e paesaggio ’, il seminario promosso dal Biodistretto Val di Vara. Un incontro interessante che ha riunito esperti provenienti dal mondo della ricerca e delle istituzioni, offrendo un confronto concreto sulle strategie di difesa contro il " Mal dell’Inchiostro " e sulle prospettive di rilancio della filiera castanicola. Tra gli interventi istituzionali, Damiano Penco della Regione Liguria ha sottolineato il ruolo strategico della programmazione forestale regionale, evidenziando la necessità di creare condizioni favorevoli affinché territori e imprese possano sviluppare progettualità locali di valorizzazione, anche in relazione alla prevenzione del dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sviluppo locale. Il castagno come risorsa

Sviluppo locale e sharing economy: il confronto a Grotte tra innovazione e tradizioneA Grotte, comune della provincia di Caltanissetta, un incontro strategico per lo sviluppo economico del territorio.

Taranto rilancia il sociale: un nuovo approccio trinitario per superare frammentazioni e promuovere lo sviluppo locale.Taranto sarà il centro di un dibattito di alto livello sul futuro del pensiero sociale e dello sviluppo locale.

ENTULA | La farina di castagne che unisce comunità e sviluppo – PIC Progetti in Cammino - GAL BMG

Contenuti e approfondimenti su Sviluppo locale

Discussioni sull' argomento Sviluppo locale. Il castagno come risorsa; Il valore del castagno: a Carro un seminario su ricerca, difesa fitosanitaria e futuro della castanicoltura; Carro: biodistretto Val di Vara, il castagno al centro di un progetto di sviluppo.

Carro: biodistretto Val di Vara, il castagno al centro di un progetto di sviluppoCarro: biodistretto Val di Vara, il castagno al centro di un progetto di sviluppo ... msn.com

IL BIO CHE FA CALABRIA | Un progetto che integra sostenibilità, sicurezza alimentare e sviluppo locale, rendendo il territorio un laboratorio di opportunità per le comunità locali facebook

"Economia sociale: il futuro dei territori passa da qui – dall'Europa alla Basilicata: cooperazione, istituzioni e sviluppo locale", convegno di Confcooperative Basilicata a Matera: report, intervento assessore regionale Latronico, foto - SassiLive x.com